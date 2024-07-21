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Нетаньяху: Израиль будет защищаться любыми способами

Нетаньяху: Израиль будет защищаться любыми способами

Атака израильских войск по портовому городу Ходейда в Йемене "дает понять нашим врагам, что нет такого места, куда не дотянется длинная рука Израиля", заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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