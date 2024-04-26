Илон Маск задался вопросом, как выглядит победа Украины

Он прокомментировал заявление помощника Байдена Американский бизнесмен Илон Маск высказался о словах представителя Белого дома о «победе» Украины в конфликте с Россией, задавшись вопросом, что представляет собой эта «победа».
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