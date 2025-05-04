Путин: РФ сохраняет хладнокровие в СВО, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российская сторона сохраняет хладнокровие в период специальной военной операции, поскольку ее хотели спровоцировать на ошибки.
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