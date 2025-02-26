Овечкин забил 883-ю шайбу в "регулярках" НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Global Look Press/Danny Murphy/Icon Sportswire via Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил единственную шайбу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймз", однако это не помогло клубу из столицы США добиться успеха во встрече, закончившейся со счетом 3:1 в пользу коллектива из Канады.