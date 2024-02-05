После крушения вертолета Ми-8 в Карелии возбудили уголовное дело

После крушения в Карелии вертолета Ми-8 в воскресенье, 4 февраля, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ.
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