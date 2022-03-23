Кравчук об отъезде легионеров: «Российским лидерам второго эшелона сразу стало полегче. Временное падение уровня КХЛ неизбежно»

Игорь Кравчук считает, что уровень КХЛ упадет после отъезда ряда легионеров.  – Кто в КХЛ удивляет? – Уфа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх