Билл Гейтс поручил своему фонду потратить все к 2045 году

Фонд Гейтса получил сегодня своеобразный смертный приговор. Сооснователь Microsoft, ставший миллиардером и филантропом, Билл Гейтс заявил сегодня, что у его фонда будет всего 20 лет, чтобы исчерпать свою казну и свернуть деятельность.
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