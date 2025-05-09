Билл Гейтс поручил своему фонду потратить все к 2045 году

Фонд Гейтса получил сегодня своеобразный смертный приговор. Сооснователь Microsoft, ставший миллиардером и филантропом, Билл Гейтс заявил сегодня, что у его фонда будет всего 20 лет, чтобы исчерпать свою казну и свернуть деятельность.