Медвежий угол
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Медвежий угол

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Бесстрашный. Ким начал отгрузки в Россию высокоточных баллистических ракет. Вашингтон в растерянности

Бесстрашный. Ким начал отгрузки в Россию высокоточных баллистических ракет. Вашингтон в растерянности

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Издание The Koreaherald опубликовало материал "Южнокорейские военные установили признаки поставок баллистических ракет".

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Комментарии
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АЖ
Алексей Журавлев
Ким - наш человек, а северокорейцы, как ни странно это звучит, наши настоящие братья !!!!;
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1 час.
Александр Попов
Ну хоть кто-то НЕ БЗДИТ помогать, Китай как ВСЕГДА КАРАСЁМ.
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1 час.
Андрей Сергеевич
А я - требую больше санкций! И настоящих санкций, а не какой то детской игры. Так что бы - все когда либо проживавшие в РФ (СССР) были лишены гражданства всех стран, всё имущество их было конфисковано, все их родственники и их потомки - признаны врагами соединённого пиндостана!  Так что бы была произведена полна дерусификация - любой болтик из русского железа был немедленно захоронен в могильнике с радиоактивными отходами!
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1 час.

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