Бесстрашный. Ким начал отгрузки в Россию высокоточных баллистических ракет. Вашингтон в растерянности

Андрей Сергеевич

А я - требую больше санкций! И настоящих санкций, а не какой то детской игры. Так что бы - все когда либо проживавшие в РФ (СССР) были лишены гражданства всех стран, всё имущество их было конфисковано, все их родственники и их потомки - признаны врагами соединённого пиндостана! Так что бы была произведена полна дерусификация - любой болтик из русского железа был немедленно захоронен в могильнике с радиоактивными отходами!