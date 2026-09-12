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Как вести себя при встрече с медведем: уроки Камчатки и личный опыт

Как вести себя при встрече с медведем: уроки Камчатки и личный опыт

Камчатка снова напомнила о себе новостями о медведях. В начале сентября в Петропавловске-Камчатском был введён режим повышенной готовности: косолапые всё чаще стали появляться возле человеческого жилья.

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