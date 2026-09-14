В Сочи четвертый день ищут пропавшего туриста

max.ru/ЮРПСО МЧС России Турист пропал в горах Сочи, его ищут четвертый день. Об этом сообщили 14 сентября в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
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