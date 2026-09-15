Ту-95МС пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России провели плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.
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