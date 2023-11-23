Врач Тяжельников рассказал жителям России, как легче перенести магнитную бурю

И хотя многие из нас могут считать, что это не имеет прямого отношения к нашему здоровью, внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы, Андрей Тяжельниников, утверждает обратное.
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