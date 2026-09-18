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За рулем

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Популярный отечественный кроссовер будут оснащать фаркопом с завода

Популярный отечественный кроссовер будут оснащать фаркопом с завода

Популярный в России кроссовер наконец получил официальную возможность обзавестись фаркопом. Есть, правда, нюанс: тягово-сцепное устройство разрешено ставить лишь на машины, выпущенные начиная с первых чисел августа 2026 года.

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