Депутат Чаплин: в новогодние праздники риски посуточной аренды возрастают

Сдача жилья посуточно возможна при заключении краткосрочного договора найма, однако с наступлением новогодних праздников риски такой аренды возрастают, предупреждает Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии