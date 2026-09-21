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В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более 8 кг золота

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более 8 кг золота

В Санкт-Петербурге мошенники обманули пенсионеров и вынудили отдать сбережения на сумму более 100 млн рублей, в том числе порядка восьми килограммов золота.

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Новый комментарий от пользователя
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Анатолий Страшко

Откуда у пенсионера столько золота? Вот самое интересное для меня. И первое, что приходит в голову это вор в прошлом. Но, тут же вижу противоречие. Вор так глупо не мог купиться. Значит престарелый советский или партийный чиновник. Но ведь это тоже ....ну не совсем вор, но всё-таки не шахтёр или тракторист. Кто может подсказать варианты?