РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

На популярном маршруте в Челябинске и Копейске сменился перевозчик

На популярном маршруте в Челябинске и Копейске сменился перевозчик

На автобусном маршруте №483, соединяющем копейский поселок и Челябинск, сменился перевозчик. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», со вторника, 13 августа, к работе на маршруте №483 «Копейск (Старокамышинск) – Челябинск (Парк Гагарина)" приступил перевозчик ООО «Новые дороги».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх