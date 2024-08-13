На популярном маршруте в Челябинске и Копейске сменился перевозчик

На автобусном маршруте №483, соединяющем копейский поселок и Челябинск, сменился перевозчик. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», со вторника, 13 августа, к работе на маршруте №483 «Копейск (Старокамышинск) – Челябинск (Парк Гагарина)" приступил перевозчик ООО «Новые дороги».
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