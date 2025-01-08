Татьяна Монтян: «Демократическое правительство Сирии»: новое течение или старые методы?

Новое «демократическое правительство» «свободной Сирии» сверкает всё более и более неожиданными красками: в сети завирусилось видео, на котором новый министр юстиции Сирии в бармалейском правительстве Шади аль-Ваиси руководит казнью двух женщин — предположительно, видео записано в Алеппо в 2015 году, где Шади аль-Ваиси на тот момент работал «шариатским судьёй».