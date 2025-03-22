🛵 В Симферопольском районе пьяный мопедист устроил погоню с полицией В селе Доброе сотрудники ГАИ остановили водителя мопеда за то, что он ехал без шлема.
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🛵 В Симферопольском районе пьяный мопедист устроил погоню с полицией В селе Доброе сотрудники ГАИ остановили водителя мопеда за то, что он ехал без шлема.