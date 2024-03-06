Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать во время обращения Байдена к Конгрессу

Довольно неожиданный демарш, показывающий реальное отношение киевских правителей к своему главному покровителю и до недавнего времени спонсору в лице США, продемонстрировала супруга президента Украины Елена Зеленская.
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