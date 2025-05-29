Брать или не брать Украину. Размышления о проблемах, которые придется решать Давно стоит поговорить о военной целесообразности.
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Брать или не брать Украину. Размышления о проблемах, которые придется решать Давно стоит поговорить о военной целесообразности.
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