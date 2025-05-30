Защита от фальшивых лекарств и мошенников, поступление в вузы: гид по новым законам июня

С началом лета вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, после которых эсэмэски с кодами перестанут приходить во время телефонного разговора с банками, а снять самозапрет на кредит станет сложнее.
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