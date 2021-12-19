Из-за отсутствия дневного света, портится зрение, из-за отсутствия движения страдают суставы — а у вас какие наблюдения? Из-за вынужденной самоизоляции наша жизнь изменилась.
Популярные статьи
- Хочу поддержать доброе имя и честь российского офицера, гражданина Российской Федерации Путина Владимира
- Вернулся в операционную и заметил накрытого простынёй парня. Быстро на стол! Не пора ему ещё к праотцам
- Прививка БЦЖ делалась беспрекословно, к купанию в канавах родители относились снисходительно — моё послевоенное детство
Свежие комментарии