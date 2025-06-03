В Гагаринском округе местный житель проиграл суд Россельхознадзору

Смоленский предприниматель не смог оспорить в суде штраф за сорняки В октябре 2024 года Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям выявило, что арендатор земельных участков в Гагаринском округе не выполнил предписания надзорного ведомства.
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