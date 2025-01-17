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  • Александр
    Ещё бы церкви по закрывали ,недавно построенные и никому не нужные.«Клуб по интереса...
  • Регина Толстоброва
    Хорошая новость! слава нашим бойцам!Времевка все
  • Регина Толстоброва
    Я думаю. что молится можно и дома и не зачем собираться толпой. Вообще какая наглость с их стороны ч то-то  требовать.«Клуб по интереса...

«Его травили»: Диаспора и родители начали выгораживать иноземного школьника, который с 3 тесаками пришел в школу

«Его травили»: Диаспора и родители начали выгораживать иноземного школьника, который с 3 тесаками пришел в школу

Avia.pro - СМИ Педагоги, родители и диаспора: борьба за образ "тихого и послушного" мальчика Подросток из Таджикистана, подозреваемый в подготовке нападения на школу в Реутове, вызвал настоящую бурю споров и конфликтов.

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