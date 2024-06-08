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Крымский мост в эпицентре "адского дождя": Защита символа России вызывает вопросы. Киев выбрал путепровод целью №1

Крымский мост в эпицентре "адского дождя": Защита символа России вызывает вопросы. Киев выбрал путепровод целью №1

Фото: Коллаж ИА НовороссияСегодня 11K прочитали Украина заявляет, что "пока Крымский мост не взлетит в воздух, русские будут чувствовать себя уверенно…" В то же время русские военные эксперты, анализируя удары ВСУ дальнобойными ракетами по Крыму, не исключают подготовки к массированной атаке моста с воздуха и моря.

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Комментарии
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Михаил Кравец
Как бы это не было печально, но укрофашисты вполне способны это сделать, не просто так мониторят обстановку в небе американцы своими беспилотниками , и не дай бог они своего добьются... А мы, как всегда будем охать да ахать
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