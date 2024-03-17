Лис поселился рядом с людьми на Камчатке

На Камчатке у Кипелых минеральных источников в Кроноцком заповеднике рядом с людьми поселился лис. Рыжий инспектор не боится окружающих и не проявляет к ним агрессии, однако “патрулирует” район, пишет ИА “Кам-24”.
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