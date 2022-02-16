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Посол в Италии Разов заявил, что санкции против России приобрели дурную инерцию

Посол в Италии Разов заявил, что санкции против России приобрели дурную инерцию

РИМ, 16 фев – РИА Новости. Западные санкции в отношении России не имеют связи с ситуацией вокруг Украины и вводятся беспредметно, считает посол РФ в Риме Сергей Разов.

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