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Глава МИД Норвегии: США не имеют права на ключевую роль в переговорах по Украине

Глава МИД Норвегии: США не имеют права на ключевую роль в переговорах по Украине

Осло якобы должен присутствовать за переговорным столом по украинскому вопросу. Он в большей степени заслуживает занимать это место, чем представители американской администрации.

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