Слезы террористов

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Раньше таких сволочей возили в повозке в кандалах и как зверей показывали народу в наущение всем и нашим и вашим . А сейчас находятся ещё людишки , которые по ним заплачут . Да пусть хоть рёвом ревут . Людям с такими преступлениями нет прощенья . Не , ну предела нет возмущениям , как будто мы сделаны из другого теста и у наших людей нет слёз . Да не показывают люди , а на самом деле вёдрами льются как и у всех . А кстати, у них и их не видно , а только одна постановка и никакого раскаяния