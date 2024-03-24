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Слезы террористов

Слезы террористов

Слёзы террористов.При задержании хладнокровные убийцы прячутся на деревьях, плачут, визжат. В их глазах неподдельный ужас.

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Комментарии
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Ирина Черных
Не поддавайтесь тупой ненависти. Каждый своё получит.
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12 час.
Андрей Тихонов
Раздробить им колени и локти, бросить в камеру с водой на полу и каждый день подсыпать хлорку
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4 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Раньше таких сволочей возили в повозке в кандалах и как зверей показывали народу в наущение всем и нашим и вашим . А сейчас находятся ещё людишки , которые по ним заплачут . Да пусть хоть рёвом ревут . Людям с такими преступлениями нет прощенья . Не , ну предела нет возмущениям , как будто мы сделаны из другого теста и у наших людей нет слёз . Да не показывают люди , а на самом деле вёдрами льются как и у всех . А кстати, у них и их не видно , а только одна постановка и никакого раскаяния
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3 час.

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