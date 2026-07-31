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RT Russia

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В России за 4 года пресечена деятельность 251 члена «Артподготовки»

В России за 4 года пресечена деятельность 251 члена «Артподготовки»

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что российские правоохранительные органы с 2022 года пресекли деятельность 251 участника признанной в России террористической организации «Артподготовка»*.

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