В России за 4 года пресечена деятельность 251 члена «Артподготовки»

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что российские правоохранительные органы с 2022 года пресекли деятельность 251 участника признанной в России террористической организации «Артподготовка»*.
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