Роспотребнадзор опечатал кальянную в Останкинском после жалоб жителей

В Останкинском районе опечатана кальянная по адресу: улица Сельскохозяйственная, дом 35. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
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