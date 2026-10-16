Как минимум в десяти регионах России ввели карантин в группах детских садов и школьных классах. Это следует из подсчетов газеты «Известия», сделанных на основе данных региональных управлений Роспотребнадзора и СМИ.
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