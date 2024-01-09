В метро Москвы поставили 360 вагонов «Москва-2020» в 2023 году

Метрополитен Москвы получил 360 инновационных вагонов «Москва-2020» в 2023 году. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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