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РИА Новости: СБУ искало в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации

РИА Новости: СБУ искало в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации

Житель Селидово по имени Дмитрий рассказал агентству РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в момент захода российских войск на окраины города активно искали семьи с детьми, чтобы их принудительно эвакуировать.

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