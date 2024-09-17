Медведев предложил создать открытую базу данных «врагов России»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался в поддержку создания открытой базы данных, содержащей персональную информацию о так называемых «врагах России».
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