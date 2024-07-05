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Петербургский дневник

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  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
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Мизулина попросила прокуратуру проверить комика Гудкова

Мизулина попросила прокуратуру проверить комика Гудкова

И запретить шоу с его участием Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова и запретить его шоу «Подземелье Чикен Карри» в 52 регионах.

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