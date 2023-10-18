«Хизбалла»: Среда станет «днём гнева» против Израиля

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта продолжает обостряться. Однако не менее напряженной может оказаться и обстановка на ливано-израильской границе в случае полномасштабного столкновения Израиля с шиитским движением «Хизбалла».
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