Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +24°, пасмурно• Севастополь: +26°, пасмурно• Ялта: +24°, пасмурно• Алушта: +25°, пасмурно• Евпатория: +26°, пасмурно• Саки: +27°, пасмурно• Бахчисарай: +25°, пасмурно• Джанкой: +24°, пасмурно• Судак: +24°, пасмурно• Феодоси.
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