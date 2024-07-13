Ольга Любимова посетила с рабочим визитом «Петергоф»

Министр культуры России Ольга Любимова вместе с генеральным директором музея-заповедника Романом Ковриковым и советником председателя правления ПАО «Сбербанк» Павлом Пригара посетила с рабочим визитом «Петергоф».
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