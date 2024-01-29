Журналисты узнали, какие машины готовят к производству на бывшем заводе Peugeot-Citroen

В конце 2023 года калужский завод ПСМА (совместное предприятие по производству автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi) возобновил работу, начав производство новых кроссоверов, название и модели которых обещали раскрыть позднее.
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