Какие тайные знаки может послать вам ваш интерьер: дверь, кладовая, шкаф или наволочка Алёна Юрьева Каждая деталь в нашем доме может служить не только функциональным объектом, но и индикатором нашего внутреннего состояния, характера и взглядов.