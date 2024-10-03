Русские правила У истории, которую распространила по телеграм-каналам мама из Одинцово, оказался неожиданный поворот: директор школы утверждает, что родительница постоянно ищет повод для конфликта и судебной тяжбы с учебным заведением.
Права мама или учитель? В конфликте с описавшимся мальчиком будет разбираться Генпрокуратура
Комментарии
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НК
Нина Козырева
Когда сын пошёл в первый класс у нашей учительницы было правило, если ребёнок хочет выйти из класса он поднимал руку Анна Михайловна кивала головой, не переставая объяснять, ребёнок тихо выходил максимум на 10 минут и также тихо входил и садился на своё место. Дверь в класс первое время всегда была открыта. А ещё в нашем классе были дети 6,7 и 8 лет и все были равны. А ещё, не надо придумывать всякие ужасные случаи, а то это становится похоже на болезнь.
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43 мин.
Владимир Алтайцев
Не говорите глупости. У любого мальчика могут быть срывы в мочеиспускании. Необязательно быть от природы больным, достаточно простыть, застудить МПС.
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40 мин.
Владимир Алтайцев
" А если бы он вёз патроны"? - ответ- " А если бы макароны?" Фраза из фильма.
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38 мин.
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