ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀О! - а вот это пр...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    И не говорите что у нас бегемоты не водятсяРаньше 50-летних ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А решать надо правительству этот вопрос . Ведь раньше кадры готовили производства , а нынче он только рот раскрывают ...Раньше 50-летних ...

Права мама или учитель? В конфликте с описавшимся мальчиком будет разбираться Генпрокуратура

Права мама или учитель? В конфликте с описавшимся мальчиком будет разбираться Генпрокуратура

Русские правила У истории, которую распространила по телеграм-каналам мама из Одинцово, оказался неожиданный поворот: директор школы утверждает, что родительница постоянно ищет повод для конфликта и судебной тяжбы с учебным заведением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Нина Козырева
Когда сын пошёл в первый класс у нашей учительницы было правило, если ребёнок хочет выйти из класса он поднимал руку Анна Михайловна кивала головой, не переставая объяснять, ребёнок тихо выходил максимум на 10 минут и также тихо входил и садился на своё место. Дверь в класс первое время всегда была открыта. А ещё в нашем классе были дети 6,7 и 8 лет и все были равны. А ещё, не надо придумывать всякие ужасные случаи, а то это становится похоже на болезнь.
Ответить
43 мин.
Владимир Алтайцев
Не  говорите  глупости. У  любого мальчика  могут быть срывы  в мочеиспускании. Необязательно  быть от природы  больным, достаточно простыть, застудить МПС.
Ответить
40 мин.
Владимир Алтайцев
&quot;  А если  бы  он вёз  патроны&quot;?   - ответ- &quot; А  если бы  макароны?&quot;  Фраза  из фильма.
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх