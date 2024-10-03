Права мама или учитель? В конфликте с описавшимся мальчиком будет разбираться Генпрокуратура

НК

Нина Козырева

Когда сын пошёл в первый класс у нашей учительницы было правило, если ребёнок хочет выйти из класса он поднимал руку Анна Михайловна кивала головой, не переставая объяснять, ребёнок тихо выходил максимум на 10 минут и также тихо входил и садился на своё место. Дверь в класс первое время всегда была открыта. А ещё в нашем классе были дети 6,7 и 8 лет и все были равны. А ещё, не надо придумывать всякие ужасные случаи, а то это становится похоже на болезнь.