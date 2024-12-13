Забыли карту в такси. Просьба хозяину обратиться в диспетчерскую такси, на котором ехали.
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Забыли карту в такси. Просьба хозяину обратиться в диспетчерскую такси, на котором ехали.