Казахстан планирует поставить 1,5 млн тонн нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в 2025 году

Алматы, 26 февраля /Синьхуа/ -- Казахстан намерен отгрузить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 1,5 млн тонн нефти в 2025 году, следует из материалов компании "КазМунайГаз", подготовленных к коллегии министерства энергетики страны.