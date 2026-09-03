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Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на газ – Bloomberg

Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на газ – Bloomberg

Запасы природного газа в европейских хранилищах находятся на минимальном для этого времени года уровне с 2009 года: по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), они заполнены лишь на 65,09%, что на 16,84 процентного пункта ниже среднего пятилетнего значения.

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