"Человек с лазурными глазами изменит все": Что предсказал Мессинг на 2026-й год | Сбудется ли это пророчество? Согласно предсказанию, 26-го февраля 2026-го году станет «поворотной точкой» для всего мира.
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