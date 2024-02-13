РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Валить надо было на месте типа оказали сопротивление, тогда другие подумали бы.Суд арестовал уча...
  • Леонид -
    Зеля , а не земляПостпред США при ...
  • Леонид -
    А кого приглашать? Земля уже будет нелегитимным, другого не выберут.Постпред США при ...

Едва не снесшая депутата автоледи отказалась проверяться на опьянение

Девушка, которая устроила массовое ДТП и едва не снесла депутата Госдумы на Невском проспекте в Петербурге вечером 12 февраля, отказалась проходить медицинское освидетельствование на опьянение, сообщил источник РЕН ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх