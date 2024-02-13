Едва не снесшая депутата автоледи отказалась проверяться на опьянение

Девушка, которая устроила массовое ДТП и едва не снесла депутата Госдумы на Невском проспекте в Петербурге вечером 12 февраля, отказалась проходить медицинское освидетельствование на опьянение, сообщил источник РЕН ТВ.
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