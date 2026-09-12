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Егор Голенко отличился в дебютном матче за «Балтику»: видео

Егор Голенко отличился в дебютном матче за «Балтику»: видео

Новичок «Балтики» Егор Голенков забил в дебютном матче за калининградскую команду.Новичок «Балтики» Егор Голенков забил в дебютном матче за калининградскую команду.

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