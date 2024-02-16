Тюменцы отреагировали на слова азербайджанцев, извинившихся за поведение сыновей: «Родителей жалко»

ТЮМЕНЬ, 16 февраля, ФедералПресс. Из-за выходки подростков-азербайджанцев в Тюмени разгорелся скандал: драка парней, снятая на камеру, дошла до Москвы и подняла общественность, а самих хулиганов уже арестовали.
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