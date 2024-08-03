«Правые фашисты»: Мадуро обвинил Маска в попытке госпереворота в Венесуэле

Правые фашисты, такие как американский предприниматель Илон Маск, стоят во главе неудачной попытки государственного переворота в Венесуэле, заявил президент республики Николас Мадуро в ходе пресс-конференции.
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