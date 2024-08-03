Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    А он там никому не нужен , вот и беситься...Вернувшийся по об...
  • Владимир Алтайцев
    да  куда  он денется. Убил  страну, некогда  очень богатую, а  теперь всю в неподъёмных долгах.В Ирландии предпо...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Кому нужна эта хохляцкая шлюха непотребко. Даже хохлы от нее рыло воротят. «Попала в сети»: ...

«Правые фашисты»: Мадуро обвинил Маска в попытке госпереворота в Венесуэле

«Правые фашисты»: Мадуро обвинил Маска в попытке госпереворота в Венесуэле

Правые фашисты, такие как американский предприниматель Илон Маск, стоят во главе неудачной попытки государственного переворота в Венесуэле, заявил президент республики Николас Мадуро в ходе пресс-конференции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх